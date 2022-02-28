Громадська організація Opir.org представила інтерактивну мапу по їжі, лікам, укриттям, пальному та пунктами медичної допомоги для населення у містах

Громадська організація Opir.org забезпечила українцiв інтерактивною мапою с перевіреною інформацією для людей, які залишились у великих містах. Вона потрібна для пошуку найближчих укриттів, пунктів медичної допомоги, точок допомоги переселенцям, працюючих магазинів, аптек чи АЗС тощо.

Платформа може стати в нагоді працівникам гарячих ліній чи різноманiтних служб або для людей, які допомагають своїм родичам і друзям на відстані. Уточнюєтся, що на сайті не будуть публікувати інформацію, що хоч якось стосується ЗСУ чи бойових дій.

На карту Opir.org буде додаватись актуальна інформація по слiдуючому перелiку: