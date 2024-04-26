ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме минобороны рф в москве

В ночь на 26 апреля украинские защитники провели успешную операцию и уничтожили военную технику захватчиков в самом сердце российской империи. Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) сожгли российский многоцелевой вертолет Ка-32, находившийся на аэродроме Остафьево в москве.

Аэродром, на котором находился вертолет, принадлежит министерству обороны рф и эксплуатируется совместно с предприятием «газпромавиа», входящим в структуру ОАО «газпром». Российские захватчики использовали этот борт Ка-32 для авиационной поддержки действий российской оккупационной армии. Фактически он применялся для целей логистики и операций по эвакуации.

Отметим, Ка-32 — это многоцелевой транспортный вертолет. Он может иметь большое количество модификаций и использоваться для выполнения широкого круга задач. В зависимости от модификации, вертолет может иметь грузоподъемность до 7 тонн.

Ка-32 был принят в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор было изготовлено более 160 единиц этой модели, в том числе для других государств. Теперь у оккупантов стало на один вертолет меньше. Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного российского вторжения было уничтожено уже 325 вертолетов оккупантов.

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