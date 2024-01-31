Гибридный реактивно-пропеллерный квадрокоптер WaveAerospace может разгоняться до рекордных 480 км/ч

Компания WaveAerospace из штата Коннектикут анонсировала «самый быстрый в мире мультироторный БПЛА». Но по сути это новый класс беспилотных летательных аппаратов, который представляет собой квадрокоптер с реактивной турбиной внутри, способный развивать бешеные скорости и работать в любую погоду.

Huntress II Turbojet — это большой дрон, размером 4 м по диагонали от ротора до ротора. Он сам весит около 50 кг в зависимости от количества авиационного топлива, а его максимальный взлетный вес составляет 165 кг, поэтому он способен нести относительно большую полезную нагрузку, в пяти отсеках для авионики или в четырех внешних контейнерах.

Коптер должен быть готов для быстрого развертывания и выполнения задач менее чем за 90 секунд, независимо от того, запускается ли он с суши, с моря или сбрасывается с самолета на высоте до 6000 м. Автономность — до двух часов, а операторы могут просматривать видео в реальном времени, управляя апаратом на расстоянии до 30 км. После того как он поднялся в воздух, есть возможность зависать и летать на нем как на квадрокоптере, или же запустить реактивную турбину, передает NewAtlas.

WaveAerospace не указывает мощность турбореактивного двигателя, но говорит, что он легко будет развивать скорость 0,4 Маха (около 480 км/ч). Максимальная скорость ограничена электроникой, и компания утверждает, что со временем она рассмотрит возможность ослабления этого ограничения, чтобы позволить ему двигаться намного быстрее.

Huntress II Turbojet может летать почти при любых погодных условиях, вплоть до 10-балльного шторма со скоростью ветра до 117 км/ч и температурами от -34 до 54 °C. WaveAerospace кроме военного применения также предлагает его для поисково-спасательных работ, критической логистики, высокоскоростной разведки и т.д.

WaveAerospace заявляет, что для масштабирования производства и полной коммерциализации Huntress II Turbojet привлекла венчурный капитал в размере, который не разглашается. В настоящее время принимаются предварительные заказы, а доставка планируется «позже в этом году».

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