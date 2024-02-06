Хакеры взломали иранскую Sahara Thunder — один Shahed-136 для россии стоит от $193 тыс. до $375 тыс.

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder. На них удалось найти информацию о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии. Обнаруженные данные обнародовали в сети на сайте simorgh.io.

Согласно обнародованным данным, иранцы поначалу захотели получать за один БПЛА Shahed-136 сумму, эквивалентную $375 тыс. Однако в ходе переговоров россиянам удалось снизить цену. В результате стороны договорились о следующих условиях:

Цена $193 за один БПЛА Shahed-136 при закупке 6000 единиц;

Цена $290 за один БПЛА Shahed-136 при закупке 2000 единиц.

Общая стоимость контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения составляет $1,75 млрд. За смертоносный товар россия рассчитывалась золотом.

Выявленные документы также свидетельствуют, что на 2022 год Россия планировала выпустить по лицензии на своих мощностях 6 тыс. иранских дронов в течение 2,5 лет.

Как свидетельствуют планы на 2023 год, при полной локализации производства с минимальной поставкой иранских комплектующих прогнозируемая себестоимость производства Shahed-136 должна составить 4,4 млн рублей ($48,8 тыс.) за единицу. В то же время стоимость реализации должна была составлять 14,9 млн рублей ($165,5 тыс.). Вероятно, более чем 3-кратное удорожание должно было покрывать расходы на лицензионное производство, дополнительные расходы и инвестиции в предприятие.

Хакеры также опубликовали технологию производства, схемы, логистику.

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Источник: Мілітарный

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