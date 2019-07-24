HMD Global представила мобильные телефоны Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания HMD Global представила два бюджетных мобильных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Телефон Nokia 220 4G представляет собой обновленную версию выпущенной еще в 2014 году модели. Дизайн новинки заметно изменился по сравнению с предшественником, более «ухватистый» корпус из поликарбоната позволяет удобнее удерживать аппарат в руках. Габариты модели составляют 121,3×52,9×13,4 мм, вес — 86,5 грамм, она будет доступна в черном и голубом вариантах исполнения.

Телефон получил 2,4-дюймовый дисплей с QQVGA-разрешением, 16 МБ оперативной памяти и хранилище данных на 24 МБ. На задней панели можно найти VGA-камеру с LED-вспышкой и обозначение 4G/LTE. Съемная батарея емкостью 1200 мАч обеспечивает до 27 дней работы в режиме ожидания и до 6,3 часов в режиме разговора.

Модель оснащена модулем Bluetooth 4.2, FM-радио, а также 3,5 мм аудиопортом и разъемом micro-USB. На рынок выйдут односимные и двухсимные версии новинки. Интересно, что Nokia 220 4G поддерживает диапазоны 2G 900/1800 и 4G, но не поддерживает 3G. Работает телефон под управлением фирменной Feature OS с предустановленными приложениями Opera Mini, Facebook, Twitter, Snake и т.д.

Вторая новинка Nokia 105 (2019) представляет собой уже четвертое поколение «стопятой» модели, первое поколение вышло в 2013 году, а предыдущее — два года назад.

Телефон получил прочный корпус из поликарбоната черного, голубого или розового цвета и 1,77-дюймовый экран с QQVGA-разрешением. Емкость оперативной памяти составляет 4 МБ, хранилище данных — еще 4 МБ, чего достаточно для хранения 2000 контактов и 500 SMS.

Телефон Nokia 105 (2019) укомплектован FM-радио, 3,5 мм аудиовыходом, портом micro-USB и фонариком, работает он под управлением Series 30+. От батарей емкостью 800 мАч мобильный телефон способен отработать до 25,8 дней в режиме ожидания и 14,4 часов в режиме разговора.

О ценах новинок информации пока нет, однако вряд ли они будут существенно отличаться от своих предшественников.

Источник: Gizmochina