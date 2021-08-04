HP анонсировала 7 игровых мониторов с IPS и VA панелями

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Компания HP расширила модельный ряд компьютерных мониторов и анонсировала сразу 7 устройств в рамках серии X, ориентированных на игровое применение. Новинки различаются размерами, типами и разрешением панелей, а также доступны в виде опций с плоскими или изогнутыми панелями. Но большинство прочих характеристик и функций у них одинаковые.

Игровой монитор HP X27 предлагается в двух модификациях, которые различаются разрешением изображения. Стандартная версия поддерживает разрешение 1080p, а версия X27q – разрешение 1440p. В обоих случаях применяется панель IPS с поддержкой частоты обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Устройства поддерживают технологию AMD FreeSync Premium. Максимальная яркость изображения – 400 нит. Старшая версия отличается поддержкой HDR400. Для подключения источников сигнала доступны разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Дополнительно доступен разъём для подключения наушников. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости дисплея. В комплект поставки включается крепление VESA. Цена монитора HP X27 составляет $259,99, а модели X27q – $339,99.

В августе на рынке появится более крупный вариант под названием HP X32. Этот монитор имеет практически такие же характеристики, как модель HP X27q, но отличается более крупной 32-дюймовой панелью, а возможности подставки ограничены только регулированием высоты. Цена HP X32 составляет $389,99.

В сентябре начнутся продажи широкоформатного игрового монитора HP X34. В данном случае применяется панель с соотношением сторон 21:9 и разрешением изображения 3440×1440 точек. Прочие характеристики – как и у предыдущей модели. Цена HP X34 составит $459,99.

Кроме того, в октябре HP выпустит три изогнутых игровых монитора с кривизной дисплея 1500R. В плане дизайна, набора портов и функций они будут похожи на плоские аналоги. Но они отличаются использованием матрицы VA и сниженной до 350 нит максимальной яркостью. Соответственно, они лишены поддержки HDR400.

Изогнутый игровой монитор HP X27c с 27-дюймовой панелью с разрешением 1080p получит такую же цену, как и плоский вариант – $259,99. Версия HP X27qc с разрешением 1440p оценивается в $349,99. Цена модели HP X32c, которая получит 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, будет стоить $309,99. Для всех изогнутых мониторов доступна возможность использования крепления VESA, а подставка позволяет регулировать лишь высоту дисплея.

Источник: The Verge