HP работает над созданием новой VR-гарнитуры с высоким разрешением изображения

Компания HP намерена создать гарнитуру виртуальной реальности для платформы Windows Mixed Reality. Это устройство будет отличаться комфортностью в процессе использования, а также высоким разрешением. Устройство фигурирует под кодовым названием Copper.

Гарнитура виртуальной реальности HP Copper содержит два дисплея – по одному для каждого глаза. Разрешение изображения каждого дисплея составляет 2160×2160 точек. Это превосходит возможности гарнитур первого поколения, таких как Oculus Rift или HTC Vive и даже улучшенной версии Vive Pro, в которой используются дисплеи с разрешением 1440×1600 точек.

Также сообщается, что новая гарнитура будет более комфортной по сравнению с предшественниками. Устройство должно быть лёгким, хотя точный вес не уточняется. В то время как большинство гарнитур Windows Mixed Reality опирается на пластиковое кольцо, расположенное вокруг головы пользователя, дизайн Copper во многом похож на Oculus Rift с ремешками, которые опоясывают голову по бокам и сверху. Устройство содержит встроенные камеры, как и другие модели Windows Mixed Reality, что увеличивает общий вес конструкции.

Пока не уточняется, когда гарнитура HP Copper поступит в продажу и какова будет её цена. Как и другие модели Windows Mixed Reality, она будет ориентирована на коммерческий сегмент рынка, а не на потребительский. Новинка заменит нынешнюю версию гарнитуры HP в наборах для профессионалов. В скором времени HP планирует предоставить больше сведений об этом устройстве, официальный релиз гарнитуры тоже ожидается в относительно скором времени.

Источник: The Verge