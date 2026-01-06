Новости Устройства 06.01.2026 comment views icon

HP впихнула в клавиатуру настольный мини-ПК с Ryzen AI и охлаждением

HP на CES 2026 показала устройство, которое внешне напоминает обычную офисную клавиатуру, но внутри скрывается полноценный настольный мини-ПК.

Все железо спрятано прямо в корпусе Eliteboard G1a. Компания впихнула в клавиатуру процессор AMD Ryzen AI серии 300, оперативную память, накопитель, систему охлаждения, стереодинамики и набор портов. Устройство работает через обычное USB-C, которое поддерживает два 4K-монитора в режиме цепи. Компьютерная мышь подключается по Bluetooth.

Фактически системного блока здесь просто не существует — вся система «живет» в клавиатуре. За производительность отвечают процессоры AMD Krackan Point: от Ryzen AI 5 350 до Ryzen AI 7 370 Pro.

Мини-ПК Eliteboard G1a

Клавиатуру Eliteboard G1a можно настроить под себя. HP предлагает вариант со сканером отпечатков пальцев, сменным аккумулятором на 35 Вт-ч, которого должно хватить примерно на 3,5 часа автономной работы. А также доступны конфигурации с SSD до 2 ТБ и до 64 ГБ DDR5 в двух слотах SODIMM. Вся конструкция весит до 726 граммов и кнопки нажимаются с прогибом в 2 мм.

Для устройства разработали две версии: со съемным кабелем и встроенным. Модель с подключенным кабелем получила дополнительный порт USB4.

Конечно такой мини-ПК не является заменой классическому десктопу или игровому ПК. Но для офисных задач и базового использования должно хватить без проблем. По ощущениям, концепт ближе к идее Raspberry Pi 500, но с полноценной десктопной начинкой.

Охлаждение в Eliteboard G1a

Ожидается, что HP Eliteboard G1a появится в продаже в марте. Цену компания пока не называет, окончательные цифры обещают ближе к релизу.

Источник: The Verge

