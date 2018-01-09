HTC анонсировала улучшенную VR-гарнитуру Vive Pro и беспроводной адаптер для Vive

Компания HTC выпустила обновлённую версию своей гарнитуры виртуальной реальности. Новая модель получила название Vive Pro.

В гарнитуре HTC Vive Pro повышено разрешение использующихся OLED дисплеем. В базовой версии, выпущенной 2 года назад, разрешение составляло 2160×1200 точек (1080×1200 точек для каждого глаза). Теперь же оно повышено на 78% до 2880×1600 точек (1400×1600 точек для каждого глаза). Плотность размещения пикселей теперь составляет 615 ppi. Вместе с тем изменился дизайн оголовья, добавлены встроенные наушники, интегрированы два микрофона и две камеры на лицевой панели. Теперь гарнитура выглядит менее громоздко, а новое оголовье проще настраивать для комфортного ношения.

Отмечается, что новинка сохранила обратную совместимость с контроллерами SteamVR версий 1.0 и 2.0. Информация о цене и сроках начала продаж новой гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive Pro пока не сообщается. Говорится лишь, что она станет доступной «скоро». Версия предыдущего поколения сохранится в продаже до конца 2018 года.

Вместе с тем, HTC создала собственный беспроводной адаптер для гарнитуры Vive. Он использует технологию Intel WiGig, которая должна обеспечить минимальные задержки при полном отсутствии помех. Продажи новинки запланированы на лето этого года. Цена пока не уточняется. Для сравнения, беспроводной адаптер TPCast продаётся по цене $299.

Источник: The Verge 1, 2