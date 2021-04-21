HTC: спортивная VR-гарнитура Vive Air в недавней утечке – «всего лишь концепт»





Буквально вчера произошла утечка, в которой фигурировала новая версия гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive Air. Судя по опубликованным изображениям, это устройство нацелено на применение в сфере фитнеса.

Однако сама компания HTC приуменьшила значение этой утечки, заявив, что демонстрируемая на изображениях гарнитура является «всего лишь концептом».

«Приятно видеть, что наша концептуальная модель, гарнитура виртуальной реальности VIVE Air, получила награду iF Design Award», — заявил представитель компании. «Хотя это всего лишь концепт, в языке дизайна есть элементы и идеи, которые вы найдёте в других наших продуктах. Мы не из тех, кто почивает на лаврах, поэтому, хотя выиграть эту награду – это здорово, у нас есть дела – надеюсь, мы увидимся с вами 11-12 мая на ViveCon».

Это заявление не исключает полностью, что HTC разрабатывает такой продукт, компания опредёленно сохраняет двусмысленность. HTC намекает на презентацию новой гарнитуры на мероприятии ViveCon, которое будет проходить в следующем месяце. Однако предыдущие изображения и подсказки предполагали устройство, ориентированное на корпоративный сегмент, а не потребительское фитнес-устройство.

Это досадно, потому что идея VR-фитнеса могла бы иметь успех в нынешних условиях карантинных ограничений, когда люди лишены возможности посещать фитнес-залы. Потому специально разработанная легкая и моющаяся гарнитура могла бы пользоваться спросом. В любом случае, нужно дождаться мая, чтобы оценить, в каком направлении работали инженеры HTC.

Источник: The Verge