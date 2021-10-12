Huami анонсувала тріо розумних годинників Amazfit GT 3 на власній ОС — ціни починаються від €150

Huami Technology провела глобальну презентацію нової лінійки розумних годинників Amazfit GT 3 з трьох моделей — GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3. Всі новинки будуть офіційно продаватися в Україні.

Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3

GTS 3 та GTR 3 — доступніші моделі серії. Особливістю GTS 3 є прямокутний екран, тоді як GTR 3 та GTR 3 Pro оснащуються круглими дисплеями. Екран GTS 3 у порівнянні з другим поколінням гаджету збільшився на 0,1 дюйма — до 1,75 дюйма. Це екран AMOLED з покриттям 72,64% площі фронтальної панелі та з роздільною здатністю 450х390 пікселів (щільність пікселів — 341 на дюйм). Маса гаджету — 24,4 г, а товщина корпусу — 8,8 мм. Корпус годинника має захист від води по рейтингу 5 ATM — гаджет може витримати статичний тиск 50-метрового водяного стовпа (тобто, можна вільно плавати, але не пірнати). Автономність GTS 3 — 12 днів.

GTR 3 та GTR 3 Pro — моделі з круглими екранами. В GTR 3 встановлений екран AMOLED діагоналлю 1,39 дюйма з щільністю пікселів 326 на дюйм, який займає 66% площі фронтальної панелі. На тлі GTS 3 модель GTR 3 також відрізняється акумулятором на 450 мА*ч — виробник говорить про автономність у 21 день.

Топова модель GTR 3 Pro відрізняється більшим та якіснішим екраном — AMOLED діаметром 1,45 дюйма з щільністю пікселів 331 на дюйм і максимальною яскравістю 1000 кд/м2. Також в Pro-версії є мікрофон і вбудований гучномовець, що дозволяє відповідати на дзвінки з підключеного смартфона, а у внутрішній пам’яті пристрою передбачено 2,3 ГБ для зберігання музики.

Технічні характеристики

Zepp OS та функціональність

Всі моделі Amazfit GT 3 працюють на базі власної операційної системи Zepp OS, яка, за словами розробників, була адаптована під портативну електроніку та відрізняється «інтуїтивно зрозумілим та зручним інтерфейсом». Zepp OS сумісна з Android- та iOS-пристроями, а також підтримує синхронізацію даних з популярними платформами Apple Health і Google Fit для відстеження активностей і стану здоров’я, а також фітнес-додатками Strava, Relive, Runkeeper, і TrainingPeaks. Функціональні можливості всіх моделей GTR 3 майже однакові.

Розробники відзначають підтримку наступних функцій та можливостей:

Персоналізація — понад 150 циферблатів і тем для режиму Always-On Display, а також динамічні ефекти й плавна анімація. Можливість створювати власні циферблати і міні додатки за допомогою спеціального набору засобів розробки app developer kit (готується до випуску).

— понад 150 циферблатів і тем для режиму Always-On Display, а також динамічні ефекти й плавна анімація. Можливість створювати власні циферблати і міні додатки за допомогою спеціального набору засобів розробки app developer kit (готується до випуску). Показники здоров’я 4-в-1 — відстеження відразу чотирьох показників здоров’я: сенсор BioTracker TM PPG 3.0 з шістьма фотодіодами одночасно виміряє пульс, насиченість крові киснем, рівень стресу і частоту дихальних рухів лише за 45 секунд.

— відстеження відразу чотирьох показників здоров’я: сенсор BioTracker TM PPG 3.0 з шістьма фотодіодами одночасно виміряє пульс, насиченість крові киснем, рівень стресу і частоту дихальних рухів лише за 45 секунд. Моніторинг 24/7 — безперервне відстеження показників здоров’я та сповіщення про

аномально високий або низький пульс.

— безперервне відстеження показників здоров’я та сповіщення про аномально високий або низький пульс. Персональний індекс активності (PAI) — індекс, розрахований на основі даних про фізичну активність за останні 7 днів, показує стан здоров’я і самопочуття.

(PAI) — індекс, розрахований на основі даних про фізичну активність за останні 7 днів, показує стан здоров’я і самопочуття. Відстеження сну — відстеження поверхневого та глибокого сну, фази швидкого сну — як вночі, так і вдень, тривалістю від 20 хвилин, а також частоту дихання уві сні.

— відстеження поверхневого та глибокого сну, фази швидкого сну — як вночі, так і вдень, тривалістю від 20 хвилин, а також частоту дихання уві сні. Трекінг менструального циклу — прогнозування циклів менструації, а також вікно фертильності.

— прогнозування циклів менструації, а також вікно фертильності. Підтримка сповіщень та можливості керування під’єднаним через Bluetooth смартфоном

Ціни та доступність

В Україні пристрої будуть доступні орієнтовно з листопада, локальну ціну буде оголошено ближче до старту продажів. Водночас вже відомі ціни для Європи — від €149,99 за Amazfit GTR 3 і GTS 3 та €199,99 за Amazfit GTR 3 Pro. Модель GTS 3 буде доступна у чорному, білому і рожевому кольорах, GTR 3 — чорному та світло сірому, а GTR 3 Pro — у версіях Brown Leather (світло-сірий корпус і коричневий ремінець) і Infinite Black (темно-сірий корпус і чорний ремінець з фтореластомера).