Hubble Network впервые в истории установила Bluetooth-соединение со спутником

Hubble Network стала первой в мире компанией, которая установила соединение Bluetooth непосредственно со спутником. Стартап запустил первые два своих спутника на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-10 в марте. Компания подтвердила, что получала сигналы от встроенных 3,5-миллиметровых чипов Bluetooth с расстояния более 600 километров.

Hubble Network утверждает, что ее технология может быть использована на различных рынках, включая логистику, отслеживание скота, умные ошейники для домашних животных, GPS-часы для детей, автомобильные устройства, строительные площадки и мониторинг температуры почвы. Компания изначально планирует сотрудничать с отраслями, которые нуждаются в покрытии сети хотя бы раз в день, например для целей удаленного мониторинга активов для нефтяной и газовой промышленности. По мере увеличения количества спутников компания обратит свое внимание на сектора, которые могут потребовать более частого обновления и даже непрерывного покрытия, например мониторинг почвы или падения для пожилых людей.

После запуска сервиса клиентам нужно будет просто интегрировать дополнительный код в чипсет своего устройства, чтобы активировать подключение к сети Hubble.

Компания также запатентовала антенну с фазовой решеткой, которую можно запускать с помощью небольших спутников. Антенны работают почти как увеличительное стекло, что и позволяет готовому чипу Bluetooth обмениваться данными со спутником Hubble.

Hubble Network планирует запустить третий спутник в рамках миссии SpaceX Transporter-11 летом этого года, а четвертый — в рамках Transporter-13. Эти четыре спутника будут составлять «бета-созвездие». Хотя клиенты пилотного проекта уже могут начинать интеграцию. В четвертом квартале 2025 года или в начале 2026 года стартап планирует запустить следующие 32 спутника одновременно. Эти 36 спутников составят первую рабочую группировку, они обеспечат связь со спутником Hubble Network примерно 2-3 часа в день из любой точки мира.

Источник: techcrunch

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.