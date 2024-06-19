Hyundai IONIQ 5 2025 года получит большую батарею, увеличенный до 485 км запас хода и физические кнопки для некоторых функций авто

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Самый продаваемый электромобиль Hyundai получает обновление. Обновленный IONIQ 5 2025 года станет первым автомобилем, который будет выпущен на новом заводе Hyundai в Джорджии, США.

IONIQ 5 был представлен в феврале 2021 года как первый специализированный электромобиль Hyundai, построенный на платформе E-GMP. Несмотря на то, что конкуренты сообщают о «более медленном, чем ожидалось», спросе на электромобили, Hyundai IONIQ 5 сохранил свою динамику продаж в 2024 году. Фактически за 5 месяцев 2024 года продажи этой модели выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Пользуясь моментом, Hyundai планирует выпустить обновленный IONIQ 5 позже в этом году. Сейчас компания завершает строительство нового завода, проводит обучение персонала, а производство начнется в октябре. Hyundai уже сообщила о некоторых нововведениях, которые стоит ожидать от IONIQ 5 модельного ряда 2025 года.

Новый Hyundai IONIQ 5 станет на 20 мм длиннее, получит задний стеклоочиститель, но существенных изменений в дизайне не стоит ожидать. Самые интересные нововведения коснутся внутренних электрических компонентов автомобиля. Так, на замену аккумулятору емкостью 77,4 кВтч приходит батарея емкостью 84 кВтч. Благодаря этому запас хода увеличился с 458 км до 485 км. Быстрая зарядка позволяет восстановить запас энергии в аккумуляторе с 10% до 80% всего за 18 минут.

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Среди механических изменений упоминают улучшенное поглощение звука и вибрации, обновленный руль со светодиодами и функцией отслеживания рук, добавление разъема USB-C и физических кнопок для некоторых часто используемых функций автомобиля. В багажнике добавлена кнопка для складывания задних сидений, что облегчает загрузку больших вещей в автомобиль сзади. Вместе с тем Ioniq 5 получает доступ к программному обеспечению Hyundai Connected Car Navigation Cockpit вместе с беспроводными обновлениями.

Источник: electrek

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