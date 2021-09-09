Игровая мышь Razer Basilisk V3 получила подсветку Chroma RGB и интеллектуальное колесико прокрутки

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Razer объявила о выпуске игровой мыши Basilisk V3 — она получила ряд улучшения по сравнению с прошлогодней Razer Basilisk V2. Новинка уде доступна в онлайн-магазине Razer и на сторонних онлайн-площадках, включая Amazon и Best Buy, по цене 70 долларов (1 870 гривен) — на 10 долларов дешевле предшественницы.

Razer Basilisk V3 выделяется в первую очередь интеллектуальным колесиком прокрутки Razer HyperScroll и заимствует идеи Logitech G502 Lightspeed и G502 Hero. Кнопка, расположенная рядом с колесом Basilisk V3, позволяет быстро переключаться между режимом ступенчатой тактильной прокрутки Tactile Scrolling и режимом свободного вращения Free-Spin Scrolling. Частью ПО Synapse является дополнительная функция Smart-Reel — она автоматически переключается из тактильного режима в режим свободного вращения при увеличении скорости прокрутки, и наоборот.

Еще одно заметное отличие Basilisk V3 от Basilisk V2 — новая подсветка Chroma RGB, одна из отличительных особенностей Razer. Логотип Razer, окантовка колеса прокрутки и полупрозрачная окантовка в нижней части мыши могут подсвечиваться. Подсветка разделена на 11 зон.

Кроме того, боковая кнопка переключения чувствительности DPI в Basilisk V3 закреплена неподвижно, тогда как на V2 использовалось магнитное крепление и ее можно было снять. V3 также лишилась нижнего диска, использовавшегося в V2 для регулировки натяжения колеса прокрутки, но новая функция свободного вращения является достойной заменой.

В Basilisk V3 используется оптический датчик Razer Focus+ разрешением 20 000 DPI и оптические переключатели Razer Gen2, рассчитанные на 70 млн срабатываний. Мышь имеет 11 программируемых кнопок, а ее форма оптимизирована для хвата правой рукой. Настройки можно сохранять в облаке и во встроенном хранилище, которое рассчитано на пять профилей.

Для подключения используется гибкий кабель Speedflex длиной 1,8 м. Размеры мыши — 129 х 62 х 43 мм, масса — 101 г (без кабеля).

Интересно, что Razer прилагает больше усилий для привлечения более широкой аудитории, не ограничиваясь только геймерами. Basilisk V3 — это определенно игровая мышь с точки зрения технических характеристик и общего дизайна, но она вполне может подойти и для работы, учитывая, что более рабочая модель Razer Pro Click поставляется примерно с тем же набором функций.