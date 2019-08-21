Игровой монитор HP Omen X 27 получил поддержку частоты 240 Гц, FreeSync 2, HDR и цену $650

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Компания HP расширила модельный ряд игровых устройств серии Omen и подготовила к выпуску новый игровой монитор Omen X 27.

Анонсированная новинка оснащена 27-дюймовой панелью с разрешением 2560×1440 точек и частотой обновления 240 Гц. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс. Но для достижения столь высоких скоростных показателей пришлось использовать матрицу TN. При этом производитель заявляет, что монитор способен отображать 90% цветового пространства DCI-P3. Устройство поддерживает технологию AMD FreeSync 2 и HDR. Максимальная яркость изображения составляет 400 нит. Для подключения источников сигнала предназначены интерфейсы DisplayPort и HDMI. Также в наличии имеется два порта USB 3.0.

Новый игровой монитор HP Omen X 27 поступит в продажу в сентябре по рекомендованной розничной цене $649,99.

Источник: techpowerup