IKEA начнет сдавать мебель в аренду и планирует создать «масштабный сервис подписок» на различные виды мебели

В этом году IKEA, которая в последнее активно расширяет свой ассортимент различной электроникой, должна наконец-то выйти на украинский рынок (две предыдущие попытки завершились неудачно) — для своего первого магазина шведский мебельный гигант выбрал киевский ТРЦ Ocean Mall (открытие магазина запланировано на 1 сентября). И вот сейчас стало известно, что компания запускает программу лизинга для мебели. Таким образом, да, IKEA решила начать сдавать мебель в аренду, что является принципиально новой моделью бизнеса для компании. Но тут сразу стоит оговорить, что пока проект носит характер пилотного. Услуга будет запущена уже в этом месяце и территориально ограничена одной Швейцарией. Очевидно, что в случае успеха проект может перерасти в постоянный сервис, который со временем охватит и другие рынки, где работает компания.

Сам проект является частью программы IKEA по повышению экологичности бизнеса. Услуга имеет и ряд других ограничений. Первое время ритейлер будет сдавать мебель, преимущественно столы и стулья, только корпоративным клиентам. Но со временем IKEA планирует включить в список и кухни, а затем, возможно, предложить возможность арендовать мебель и обычным покупателям.

Вместе с партнёрами мы работаем над тем, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдёт к концу, вы сможете сдать мебель и взять что-то ещё. Вместо того, чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного отремонтируем и сможем продать. Тем самым мы продлим жизнь товаров, — скаазал гендиректор материнской группы Inter IKEA Торбьорн Лёф. Глава группы Inter IKEA не исключает, что в будущем этот пилотный проект может перерасти в «масштабный сервис подписок» на различные виды мебели, который позволит покупателям экспериментировать с интерьерами. То есть, можно будет взять в аренду, например, одну кухню, попользоваться ею какое-то время, а потом при желании заменить на другую. Как объяснил Лёф, IKEA хочет не только продавать различные товары, но и обеспечить их повторное использование. То есть, поменять свою модель бизнеса кардинальным образом. Прямо сейчас ритейлер также рассматривает возможность создания бизнеса по продаже комплектующих, например, петель и винтов для мебели. В рамках новой стратегии ритейлер уже экспериментирует с новым форматом более компактных магазинов в центрах крупных городов, а также развивает онлайн-магазин и доставку товаров на дом. Напомним, в конце прошлого года IKEA выбрала «Нову Пошту» в качестве партнера в Украине, подписав с украинским оператором пятилетний контракт. Источник: Financial Times и VC