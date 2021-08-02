IKEA представила умный очиститель воздуха в виде журнального столика





В ассортименте IKEA появилась линейка умных очистителей воздуха под названием STARKVIND. Покупателям предлагаются две модели: отдельно стоящий очиститель и вариант в виде журнального столика. Первый оценивается в $129, второй — в $189. Дополнительно придется доплатить $35 за хаб умного дома TRÅDFRI, если вы хотите управлять устройством при помощи приложения на смартфоне.

Обе версии очистителя абсолютно идентичны с технической точки зрения. Система состоит из трех фильтров. Первый улавливает крупные частицы, такие как волосы и пыль. Второй — 99.5% более мелких частиц размером менее 2.5 мк, а также пыль и пыльцу. Третий поглощает различные газообразные загрязнители, такие как формальдегид, и уменьшает неприятные запахи, например, от курения или приготовления пищи.

STARKVIND имеет пять скоростей вращения вентилятора. Работу последнего можно настраивать в приложении IKEA Home, при условии, что у вас есть хаб TRÅDFRI. Хаб, к слову, может пригодиться для соединения умных ламп и прочих смарт-гаджетов IKEA с фирменным приложением. Есть и автоматический режим работы очистителя — в таком случае он будет регулировать скорость вентилятора, основываясь на показаниях встроенного датчика, который следит за чистотой воздуха.

STARKVIND поступит в продажу в октябре этого года в темном и светлом вариантах отделки.

Источник: Engadget