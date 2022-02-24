Інформація про роботу ПриватБанку в умовах військового стану
ПриватБанк поширив інформацію про роботу в умовах військового стану. Отже, відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.
- Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 — в банку роблять все, щоб всі послуги працювали онлайн.
- Безготівкові розрахунки працюють без обмежень.
- Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. Служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі.
- Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів.
- Тимчасово зупинені покупки через “Оплату частинами”.
- Мережа POS-терміналів банку працює.
Окрім того, згідно з Постановою Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” від 24 лютого 2022 року № 18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.
«Будь-які інші обмеження поза Постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до Постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація.
Ми обов’язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час.»
ПриватБанк у своїй роботі керується Постановою НБУ, детальніше тут.
Джерело: ПриватБанк