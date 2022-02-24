Інформація про роботу ПриватБанку в умовах військового стану

ПриватБанк поширив інформацію про роботу в умовах військового стану. Отже, відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 — в банку роблять все, щоб всі послуги працювали онлайн.

Безготівкові розрахунки працюють без обмежень.

Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. Служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів.

Тимчасово зупинені покупки через “Оплату частинами”.

Мережа POS-терміналів банку працює.

Окрім того, згідно з Постановою Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” від 24 лютого 2022 року № 18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

«Будь-які інші обмеження поза Постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до Постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація. Ми обов’язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час.»

ПриватБанк у своїй роботі керується Постановою НБУ, детальніше тут.

Джерело: ПриватБанк