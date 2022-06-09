Исследование: Убытки ритейлеров Украины в результате военных действий превысили 50 млрд грн (больше всего пострадали продавцы продуктов, одежды и электроники)

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в мае Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров (УСТЦ). В подсчет попали 295 торговых компаний — крупных сетей и малых предпринимателей. Общая цифра потерь по этим сетевым ритейлерам составляет 50,7 млрд грн.

Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров в мае 2022 года было проведено исследование «Убытки ритейлеров Украины за два месяца военных действий». Эти данные были также использованы в релизе проекта «Россия заплатит», который проводится при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Торговым компаниям предлагалось оценить их потери в недвижимости, оборудовании, товарных и складских запасах и т.п. за период с 24 февраля по 23 апреля 2022 года, без учета упущенной выгоды. Генеральную совокупность исследования составили 295 сетевых розничных компаний Украины, представлены 28 549 магазинами и торговой площадью 15,4 млн кв. м. В частности, в исследовании представлены малые компании, где работает от 3 до 20 торговых точек (таких 43%), средние компании (21-50 точек) – 25% и крупные сети, где работает более 50 объектов (32%).

«Оккупация территорий Украины и ущерб ритейлу от военных действий вследствие физических повреждений магазинов, уничтожение складов и товаров — ситуация, которая за время независимости Украины происходит уже не впервые. Все помнят 2014 год, когда торговые компании понесли значительные убытки в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также вследствие аннексии Крыма. И если тогда не было прецедентов компенсации потерь, то теперь бизнес получил такой шанс», – рассказывает об исследовании соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Общий объем прямого ущерба торговой сферы оценивается в 50,7 млрд грн (в среднем 30 475 грн на 1 кв. м площади поврежденных торговых точек, или 17,4 млн грн на один поврежденный магазин). По данным исследования, из 50,7 млрд грн убытков 41% приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, отделки и т.д. Убытки по товарным остаткам в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах – 14%, убытки складским, производственным, офисным зданиям/помещениям и оборудованию в них (находившиеся в собственности компаний) составили 9%, еще 2% составляют другие убытки.

«50,7 млрд – это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только крупнейшие и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, не сетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не учтены. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше. Кроме того, мы еще не считали общие потери ритейла, куда должны войти недополученные за месяцы войны доходы с учетом их постоянного роста. В итоге сумма может быть в 3-4 раза больше», – утверждает Максим Гаврюшин, глава Украинского совета торговых центров.

В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети – 60% от убытков по отрасли. На втором месте – fashion-ритейлеры, потери которых составили 11% отрасли торговли. В тройку наиболее пострадавших отраслей торговли входят и продавцы электроники и бытовой техники – 7% убытков по отрасли.

По данным исследования, на 23 февраля 2022 года в среднем работало 96 торговых точек на одну компанию, средний размер торговой точки – 540 кв. м. Через два месяца с начала боевых действий продолжило работать 70% торговых точек от довоенного количества на 74% площадей от объема площадей довоенного периода (т.е. 20 060 магазинов общей площадью 11,4 млн кв. м из 28 549 магазинов от довоенного периода). В течение двух месяцев военных действий существенный ущерб был нанесен 2910 торговым точкам площадью 1,6 млн кв. м (10% торговых точек от довоенного количества и 11% от площади), 30% торговых точек оставались закрытыми через два месяца после начала войны.

Источник: RAU