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Исследователи нанесли на карту почти пятую часть дна мирового океана

Исследователи нанесли на карту почти пятую часть дна мирового океана

Исследователи нанесли на карту почти пятую часть дна мирового океана


В рамках проекта Seabed 2030 учёные занимаются нанесением на карту дна океанов. И на текущий момент команда проекта смогла составить подробную карту 19% океанического дна в соответствии с современными стандартами.

Отметим, в 2017 году, когда фактически был запущен проект Seabed 2030, человечеству была известна картографическая информация лишь о 6% океанического дна. Так что за минувшие 3 года удалось достичь существенного прогресса в этом деле. Большой объём данных о площади дна океана в 14,5 млн квадратных километров (это примерно в 2 раза больше площади Австралии) было получено благодаря партнёру проекта – GEBCO – в 2019 году.

Всего эту инициативу поддерживают 133 донора, партнёра, участника и сторонника. Некоторые из данных, включая последние сведения GEBCO, были общедоступны, но до недавнего времени не передавались. Лидеры организации также рассчитывают, что заполнить пробелы в данных об океаническом дне помогут краудсорсинговые корабли и роботизированные картографические суда.

Полностью завершить работы по картографированию дна океана планируется к 2030 году. И это будет нелёгкая задача, так как большая часть оставшейся неизведанной территории представляет собой глубоководное море. Авторы проекта считают, что подробная карта дна позволит человечеству лучше понять проходящие в океанах процессы (включая приливы и цунами), поможет помочь поддержать популяции морских котиков и поспособствует прокладке подводных кабелей для передачи данных.

Источник: Engadget


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