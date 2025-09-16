Новости Новости 16.09.2025 comment views icon

ITC ищет фриланс-автора новостей и статей на криптовалютную тематику

Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Редакция ITC.ua ищет в команду автора на фриланс с неполной занятостью (полставки), который будет писать интересные новости и статьи в сфере криптовалют и блокчейна в Украине и мире.

Мы ищем коллегу, который отлично ориентируется в криптовалютных тенденциях, разбирается не только в общих терминах, но и основных направлений криптовалютного мира. Если блокчейн, биржи, токены, способы хранения и конвертации цифровых валют, майнинг, основы трейдинга, криптокошельки и альткоины для вас не пустой звук и вы умеете грамотно подать материал доступным языком, то вы наш человек.

Необходимо уметь писать о сложных вещах простыми и понятными словами, которые поймет даже начинающий дилетант. В то же время нужно быть готовым разобраться в сложном тексте, чтобы формировать материал для крипто-энтузиастов.

В первую очередь для написания удачного материала вам нужно подобрать самые актуальные темы, которые находятся «на острие» криптовалютного мира. Поэтому автор всегда должен держать руку на биржевом пульсе свежих событий, пампов/дампов и (пара)инсайдерских слухов.

Вы наш человек, если:

  • Имеете опыт написания текстов о криптовалюте и блокчейн-технологиях для IT-медиа, профильного медиа или блога;
  • Вам интересна криптовалютная тематика;
  • Следите за новостями криптовалюты в Украине и за ее пределами;
  • Умеете писать просто о сложном и оперировать криптовалютной логикой, имеете легкое перо, не дружите с канцеляритом, но в хороших отношениях со структурным мышлением и его реализацией в тексте;
  • Вы ответственно относитесь к своим обязанностям и укладываетесь в оговоренные сроки.

Чем вы будете заниматься:

  • Отслеживанием новостей и поиском интересных информационных поводов в криптовалютном мире;
  • Созданием новостей (2 в день) — быстро, грамотно и по сути;
  • Созданием детализированных статей (1 в неделю).

Ваш идеальный бэкграунд

  • Работа автором статей/журналистом/блогером в криптовалютных, деловых, IT или других медиа, либо ведение личного/корпоративного блога или криптоканала в социальных сетях или телеграм;
  • У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь;
  • Хорошо ориентируетесь в мире криптовалют: тенденций, биржах, технологиях, новостях;
  • Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже сухой технический текст с английского;
  • Умеете анализировать и отделять главное от второстепенного, логично выстраивать структуру и красиво компоновать информационный текст;
  • Работаете быстро и сосредоточенно;
  • Ориентируетесь в тенденциях криптовалютного мира.

Что мы предлагаем автору

Удаленная работа, свободный график в течение будней (понедельник-пятница). В обязанности входит написание двух новостей ежедневно в период с 8 до 22 часов и одной статьи в течение недели. Можете писать их в гибком графике (но с учетом дедлайнов) и совмещать это с другими делами. В некоторых случаях может быть запрос на оперативное написание «горячих» криптовалютных новостей.

Оплата «по-белому» за результатами собеседования и тестовых заданий.

Куда подавать резюме

Желающим попробовать свои силы, присылайте нам краткое резюме (желательно с примерами текстов) на e-mail: nazar@itc.ua.

