Израиль планирует использовать технологию отслеживания терроризма для борьбы со вспышкой коронавируса





Попытка Израиля обуздать вспышку коронавируса может нести угрозу конфиденциальности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о планах использования технологии отслеживания терроризма для выявления людей, контактирующих с носителями вирус.

Он не говорил о конкретных технологиях, а лишь ограничился упоминанием «цифровых средств», подобные тем, которые используются на Тайване. Однако израильская служба внутренней безопасности Shin Bet подтвердила агентству Reuters, что она рассматривает возможность использования своих методов.

Это заявление уже вызывает опасения. Эксперт по вопросам конфиденциальности Авнер Пинчук предупредил, что технология отслеживания может включать в себя отслеживание телефонных звонков в режиме реального времени для оповещения властей о нарушениях карантина или отслеживание метаданных для определения поездок и контактов пациентов с коронавирусом COVID-19. В ответ Shin Bet заявила, что не будет использовать свою технологию «в контексте рекомендаций по изоляции».

В связи с пандемией коронавируса многие страны начали вводить различные ограничения, в том числе касающиеся использования инфраструктуры. Израиль, в том числе, предписал закрыть гостиницы, торговые центры, рестораны и театры. Однако использование технологий наблюдения является относительно новым средством борьбы с распространением коронавируса, и это может побудить другие страны последовать такому примеру. Если это произойдёт, технология наблюдения может быть слишком широко распространенной, по крайней мере, пока бушует эпидемия коронавируса.

Источник: Engadget