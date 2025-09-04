JBL запускает в мире колонку Boombox 4: ИИ-улучшение звука и 34 часа автономности

Компания JBL, чья продукция регулярно попадает в подборки ТОП-10 различной акустики, представила на глобальном рынке новую колонку Boombox 4. Новинка пришла на смену Boombox 3 и предлагает усовершенствованное звуковое оборудование, умные настройки, длительное время работы от аккумулятора и меньший вес, даже несмотря на увеличенные размеры корпуса.

Характеристики JBL Boombox 4

Колонка JBL Boombox 4 получила два 5-дюймовых сабвуфера, два твитера диаметром 0,75 дюйма и три пассивных радиатора. В режиме питания от сети колонка выдает 2 × 65 Вт RMS на сабвуферы и 2 × 40 Вт RMS на твитеры. В режиме работы от батареи — 2 × 60 Вт RMS на сабвуферы и 2 × 40 Вт RMS на твитеры. Новинка покрывает частотный диапазон от 37 Гц до 20 кГц и обеспечивает соотношение сигнал/шум: более 80 дБ.

JBL добавила технологию AI Sound Boost, которая анализирует звук в реальном времени и автоматически регулирует воспроизведение, сохраняя мощность и уменьшая искажения даже на максимальной громкости.

Boombox 4 использует беспроводной протокол Bluetooth 5.4 и поддерживает воспроизведение музыки без потерь качества через порт USB-C. Также есть поддержка Auracast, что позволяет беспроводно соединять несколько колонок JBL в синхронизированную систему. Кроме того, осталась функция PartyBoost для создания стереопары.

Время работы от одного заряда встроенного аккумулятора составляет до 28 часов, а в режиме Playtime Boost — до 34 часов. Быстрая зарядка дает 2 часа воспроизведения после 10 минут подзарядки. Аккумулятор можно заменить, что увеличивает срок службы колонки. Что интересно, встроенный аккумулятор также может работать как павербанк для зарядки других устройств через USB-C.

JBL Boombox 4 имеет размеры 51×26×21 см и вес 5,98 кг, поэтому назвать эту колонку портативной довольно сложно. Хотя она имеет ручку для удобной переноски. Несмотря на немного большие размеры, новая модель стала легче, поэтому удобнее для транспортировки. Устройство имеет корпус, который обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Цена

Цена JBL Boombox 4 составляет $549,95. Колонку уже можно заказать в предпродаже, а доставка начнется с 28 сентября 2025 года. На выбор пользователей доступны цвета белый, черный, синий и камуфляжный вариант.

Источник: gizmochina