JDI разработала первый в мире сенсорный экран для одновременного использования водителем и пассажиром

Водитель и пассажир видят разные изображения в зависимости от направления взгляда и могут одновременно управлять сенсорным экраном.

Японская компания Japan Display Inc. (JDI) представила Dual Touch 2VD — автомобильный дисплей с уникальными возможностями. Эта технология позволяет водителю и пассажиру видеть различные изображения на одном экране в зависимости от угла обзора. Кроме того, оба пользователя могут одновременно взаимодействовать с дисплеем, изменяя настройки, видимые только с их позиции.

Размещение Dual Touch 2VD между водителем и пассажиром повышает безопасность при аварии. Такой дизайн уменьшает риск травмирования головы о переднюю панель и позволяет оптимально расположить подушки безопасности. Использование одного дисплея вместо нескольких также снижает затраты и уменьшает количество потенциальных точек отказа.

Для распознавания прикосновений от разных пользователей JDI разработала специальную микросхему. В дисплее используется технология IPS-NEO на основе LTPS, обеспечивающая глубокий черный цвет, насыщенную палитру и широкие углы обзора.

Технические характеристики Dual Touch 2VD: разрешение 241 ppi (171 ppi для каждого пользователя), яркость 700 нит, контрастность 1000:1 и 85% охват цветового пространства NTSC.

JDI рассматривает возможности применения технологии 2VD и в других сферах. Например, в аэропортах один экран может показывать различную информацию для пассажиров двух соседних выходов на посадку. Также технология может найти применение в системах дорожной безопасности, отображая различные знаки для водителей в зависимости от их полосы движения.

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Компания уже ведет переговоры с несколькими мировыми автопроизводителями по внедрению технологии JDI Dual Touch 2VD в салоны автомобилей следующего поколения. Первые поставки могут начаться уже в 2025 году.

Однако для эффективного использования 2VD автопроизводителям придется усовершенствовать аппаратное обеспечение своих автомобилей. Новый дисплей потребует большей вычислительной мощности, поскольку фактически будет работать как два отдельных планшета. Без установки более мощных процессоров производители рискуют столкнуться с недовольством водителей и пассажиров из-за возможных задержек в работе системы.

Источник: Tomshardware, J-display

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