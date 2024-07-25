Рекорд на солнечной энергии: американские инженеры проехали 5000 км без капли бензина

Они преодолели расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на самодельном автомобиле и установили рекорд Cannonball Run.

Группа молодых инженеров — Уилл Джонс (Will Jones), Кайл Самлук (Kyle Samluk) и Дэнни Эццо (Danny Ezzo) — преодолели примерно 4800 километров от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 13 дней, 15 часов и 19 минут, установив новый рекорд Cannonball Run Cannonball Run — неофициальное соревнование на автомобилях, во время которого участники пытаются быстрее преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. для экологических транспортных средств.

Их автомобиль, названный Sunstrider, весит всего 254 кг и состоит из трубчатого каркаса, гофрированного пластика и различных 3D-печатных деталей. Энергию обеспечивают восемь солнечных панелей и самодельный аккумулятор на 320 элементов. Транспортное средство оснащено тремя двигателями и тремя велосипедными колесами.

Команда столкнулась с многочисленными вызовами во время путешествия. В пустыне температура внутри автомобиля достигала 53°C, что заставляло водителей меняться каждые 30–45 минут. Они также должны были заменить контроллер заряда, который вышел из строя в Дезерт-Сентер, Калифорния.

Дэнни Эццо прокомментировал достижение: «Это много значит для нас как команды. Все 100-часовые рабочие недели, пропущенные семейные встречи и жертвы, на которые мы пошли, оказались того стоили».

Хотя время путешествия значительно превышает рекорд 2020 года для обычных автомобилей (25 часов), это первый случай, когда солнечный автомобиль завершил этот маршрут. Проект Cannonball Sun стоил команде примерно $12 000, 90% из которых были собственными средствами инженеров.

Несмотря на технические ограничения, такие как максимальная скорость 88 км/ч, команда успешно преодолела весь маршрут. Во время спуска вдоль Angeles Crest Angeles Crest — это горный проезд, который проходит через Национальный лес Ангелес (Angeles National Forest) в южной Калифорнии, США до Тихого океана автомобиль достиг максимальной скорости 82 км/ч.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Молодые инженеры рассматривают возможность будущих проектов, в частности путешествия на солнечном автомобиле через Аляску или вдоль Панамериканского шоссе. Однако их карьерные планы могут повлиять на эти амбиции: у Джонса предложение работы от SpaceX, Самлук — от Ford, а Эццо все еще учится в Мичиганском технологическом университете.

Источник: TheVerge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.