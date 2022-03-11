JetBrains — разработчик языка программирования Kotlin — приостанавливает продажи в России и Беларуси

Чешская компания JetBrains по разработке программного обеспечения сообщила о приостановлении своей деятельности в россии и беларуси из-за вторжения в Украину. В своем заявлении гендиректор Максим Шафиров открыто осудил действия российского правительства и поддержал украинцев, в том числе среди сотрудников.

JetBrains на неопределенный срок приостановит все продажи в россии и беларуси, а также исследования и разработки на территории россии.

JetBrains известна в первую очередь как разработчик языка программирования Kotlin – входит в топ-10 самых популярных по версии DOU. Также в портфолио JetBrains интегрированная среда разработки для Java IntelliJ IDEA и средства разработки для других популярных языков программирования — C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP и JavaScript.

JetBrains была основана в Праге в 2000 году тремя российскими программистами: Сергеем Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым. У нее 9 офисов по всему миру, три из которых — российские. Шафиров отметил, что многие сотрудники JetBrains в россии уже покинули страну. В то же время, он не уточнил, что планирует JetBrains полностью уйти с российского рынка и закрыть офисы.