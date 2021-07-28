Joby Aviation провела тестовый полёт своего электрического летающего такси, аппарат преодолел дистанцию в 150 миль (240 км)

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Стартап Joby Aviation из Северной Калифорнии занимается разработкой летающего электрического такси. Компания уже достигла определённого прогресса в разработке и провела тестовый полёт своего транспортного средства. Электрический самолёт преодолел дистанцию в 150 миль (около 241 км). И это один из самых продолжительных полётов, когда-либо выполненных электрическим самолетом.

«Мы достигли того, что многие считали невозможным с помощью современных аккумуляторных технологий», — говорится в заявлении основателя и генерального директора Joby Aviation ДжоБена Бевирта. «Тем самым мы сделали первый шаг к тому, чтобы сделать удобные воздушные путешествия без вредных выбросов между такими местами, как Сан-Франциско и озеро Тахо, Хьюстон и Остин или Лос-Анджелес и Сан-Диего, чтобы они стали повседневной реальностью».

Вместо того, чтобы лететь прямым маршрутом между двумя точками, воздушное транспортное средство Joby Aviation совершило 11 кругов по 14 миль (около 22,5 км) каждый. Общее время полёта составило 1 час и 17 минут. Смысл полёта на 150 миль состоял в том, чтобы продемонстрировать, как далеко летающее такси сможет отправиться без подзарядки. Тем самым удалось развеять опасения по поводу дальности полёта и достаточности заряда батареи.

Компания специально адаптировала коммерчески доступные литий-ионные аккумуляторы, чтобы достичь поставленных целей. Для аккумуляторов использовались катод 811 NMC и ячейки с графитовым анодом. Это позволило обеспечить оптимальный компромисс между удельной энергией, необходимой для полёта самолета на 150 миль, удельной мощностью для взлёта и посадки в вертикальном положении и сроком службы, чтобы предоставить доступный сервис. В лабораторных условиях удалось продемонстрировать, что такая батарея способна выдерживать более 10 тыс. ожидаемых номинальных полетных циклов. Команду, разрабатывающую энергетическую систему Joby Aviation, возглавляет руководитель отдела силовых агрегатов и электроники Джон Вагнер, ранее руководивший разработкой аккумуляторов в Tesla.

Первоначально стартап Joby Aviation сосредоточился на разработке небольшого пятиместного летающего транспортного средства. Для полёта оно оборудовано шестью пропеллерами. Самолёты большей вместительности не появятся, пока не улучшится плотность хранения энергии в нынешних батареях.

Компания намерена запустить полномасштабный сервис электрических летающих такси к 2024 году. Он сможет обслуживать, в том числе, региональные перевозки.

Источник: The Verge