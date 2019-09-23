К 2020 году IKEA будет производить больше электроэнергии, чем потреблять, а к 2030 – станет экологически позитивной





В последнее время многие компании активно инвестируют средства в возобновляемую энергетику. Только на прошлой неделе сообщалось, что Google потратит более $2 млрд на новую инфраструктуру возобновляемых источников энергии в США, Южной Америке и Европе. А теперь о своих экологических инициативах заявила и компания IKEA.

Холдинговая компания Ingka сообщила, что входящая в её состав IKEA до конца 2019 года будет производить больше энергии из возобновляемых источников, чем требуется для работы всех её магазинов. Отмечается, что для достижения такого результата компания инвестировала в солнечные и ветряные электростанции около $2,8 млрд на протяжении десятилетия. При этом останавливаться на достигнутом в компании не намерены. В дальнейшем также планируется инвестировать средства в возобновляемую энергетику, включая два взноса в солнечные фермы в США.

Также было сказано, что к 2025 году IKEA планирует приступить к продажам домашних солнечных панелей в своих магазинах. А к 2030 году компания и вовсе планирует стать экологически позитивной, т.е. способствовать снижению выбросов в большем объёме, чем генерировать в рамках своего бизнеса.

Источник: Engadget