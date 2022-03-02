Kabanchik.ua запускає категорії для волонтерської допомоги, кожен зможе отримати необхідну допомогу чи допомогти іншим

Український сервіс kabanchik.ua запускає категорії для волонтерської допомоги. Якщо ви хочете долучитися до волонтерської роботи на немасових об’ємах, але не певні з чого почати (або відчуваєте, що додаткова координація вам не завадить) зверніть увагу на наступне.

Які замовлення можна залишати або з чим можна допомагати, якщо у вас буде змога:

💊Доставка медикаментів

🥫Доставка їжі;

🛒Доставка побутових речей (одягу, взуття, гігієнічних речей і т.д.)

🚗Транспортні перевезення;

🏠Надання або пошук житла;

❤️Інші послуги (їх будуть додавати по мірі необхідності).

Більше деталей щодо цих категорій, ви можете дізнатися через нашу службу підтримки — [email protected]

Задля безпеки потребуючих допомоги та волонтерів, kabanchik буде модерувати такі замовлення вручну. Реєстрація волонтерів на Кабанчику буде проводитися так само, як реєстрація майстрів — за паспортними даними, також з міркувань безпеки. Спробуємо робити перевірку максимально швидко!

Ми вдячні та підтримуємо кожного, хто боронить нашу рідну землю. Велика подяка нашим хоробрим та незламним військовим, волонтерам та усім українцям, котрі тримаються так мужньо!

Джерело: kabanchik.ua