Кабмин разрешил Укртелекому подключать стационарные телефоны с использованием мобильных сетей Тримоба и Vodafone





Примерно год назад мы рассказывали о пилотном проекте Укртелекома по замене в ряде регионов Украины фиксированной телефонии на мобильную связь. Данная инициатива нацелена на восстановление фиксированной телефонии в регионах с большим количеством краж медного кабеля. Для ее реализации Укртелеком использовал инфрастуктуру мобильного оператора ТриМоб, предварительно согласовав все это дело с телеком-регулятором НКРСИ. Так вот, эксперимент удался и теперь крупнейший в стране оператор фиксированной связи готов подключать стационарные телефоны через мобильную связь в рамках коммерческой услуги. И вчера Кабинет министров выдал соответствующее разрешение.



Речь о постановлении правительства № 547 от 26 июня, которое фактически разрешает телекоммуникационным компаниям оказывать услуги фиксированной местной телефонной связи в пределах местных сетей с использованием технологии проводного и беспроводного доступа, а также смешанных конвергентных сетей. Но принимая во внимание эксперимент Укртелекома, а также то, что он является крупнейшим оператором фиксированной связи с абонентской базой около 3,6 млн человек, становится очевидным кому в первую очередь выгодно это новшество.

Редактор Liga.TECH Стас Юрасов опубликовал подробный разбор, в котором установил логические связи и показал важность этого проекта для Укртелекома.

Как отмечалось выше, Укртелеком запустил эту инициативу, чтобы решить проблему повреждения линий из-за частых краж медных кабелей. По данным Укртелекома, только за 2018 год было зафиксировано 22 000 краж. В общей сложности в середине 2018 года около 400 тысяч линий были недоступны из-за краж. Но этим проектом оператор фиксированной связи фактически убил двух зайцев, придумав способ, как выгодно использовать инфраструктуру Тримоба, которого так и не удалось продать.

На первом этапе пилотный проект подмены проводной связи на мобильную проводился в городах с наибольшими кражами — Марганец, Синельниково, Желтые Воды. На втором этапе к тесту были подключены Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Ирпень. Сейчас эксперимент расширился на почти 250 сел, где у Укртелекома местная связь генерирует больше всего затрат и балансирует на грани рентабельности.

По словам директора по коммуникациям компании Михаила Шуранова, сейчас услугой в общей сложности пользуются более 1600 абонентов.

Теперь же, когда Кабмин разрешил превратить эксперимент в коммерческий проект, количество абонентов, которых Укртелеком собирается обслуживать по мобильной сети, многократно возрастет. В компании называют цифру «10-20 тыс.” абонентов и, видимо, это не предел.

Работает услуга следующим образом. По заявке абонента стационарный телефонный аппарат заменяется на новый, беспроводной. Его аренда стоит 1 грн/мес. Внутри у него сим-карта ТриМоб. Карточка работает в национальном роуминге сети Vodafone. Абонентский номер, тарифный план останутся неизменными. Звонки будут осуществляться как с обычного стационарного телефона: номера набираются в национальном формате (с кодом города); когда идет исходящий звонок — собеседник видит номер стационарного телефона.

Сама по себе возможность оказывать универсальную услугу (а местная связь таковой является) связи без привязки к проводной сети развязывает руки менеджерам компании Ахметова. Ведь по закону Укртелеком не может отказаться от предоставления услуг местной связи, даже если обслуживание линии является нерентабельным.



Теперь нерентабельные абоненты могут быть переброшены на мобильную сеть, а благодаря партнерству Тримоб и Vodafone никаких проблем с покрытием быть не должно и настольный радиотелефон можно будет разместить практически в каждом селе. Финансовые выгоды от этого бизнес-решения весьма очевидны. Переведя большое количество абонентов на мобильную сеть, старую инфраструктуру оператор может просто продать, пока ее окончательно не разворовали. Собственно, компания уже распродает активы старой сети. Так, например, за первый квартал 2019 года Укртелеком продал на металлолом кабеля на 56 млн грн и оборудования, старых АТС — еще на 51 млн грн.



Устаревающая и медленно умирающая фиксированная связь по-прежнему приносит львиную часть доходов компании. На интернет-услуги сейчас приходится около 40% заработка компании. Очевидно, что с помощью этого проекта Укртелеком хочет выиграть время (абонентская база все равно продолжит сокращаться, а доходы — падать), чтобы реорганизовать и перепрофилировать бизнес. Сейчас компания проводит реформу по переведению интернет-абонентов с медленного ADSL на оптоволоконные линии. Но оптоволоконным интернетом сейчас уже никого не удивить и конкуренция на рынке очень высока. Сможет ли Укртелеком умело распрощаться с наследием и адаптироваться к современным реалиям, став одним из крупнейших интернет-провайдеров, покажет время.



Источник: Liga.TECH (2)