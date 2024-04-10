Кабмин отменил реестр производителей и распространителей ПО

Кабинет Министров отменил реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который до сегодняшнего дня вело Министерство экономики.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Также теряют силу решения о внесении в реестр и соответствующие свидетельства, которые предоставлялись бизнесу, представленному в реестре.

Также этим же решением Кабинет Министров отменил норму, согласно которой Министерство экономики при участии Генштаба ВСУ были определены главными исполнителями работ по легализации программного обеспечения в органах власти и борьбы с его нелегальным использованием. Норма была принята еще в начале 2000-х и сейчас потеряла актуальность.

«Правительство отменило устаревшие и неэффективные нормы и процедуры в сфере госрегулирования хозяйственной деятельности, которые только обременяли работу бизнеса. Со времени их принятия нормативно-правовое поле, регулирующее сферу ІТ, было существенно усовершенствовано. Сегодня работают более действенные и эффективные механизмы в сфере информатизации, инструменты кибербезопасности и защиты информации, которыми занимаются уполномоченные органы — Минцифры, Госслужба спецсвязи и другие. Минэкономики не является профильным органом в этой сфере, поэтому логично, чтобы непрофильные функции были сняты с Министерства», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Согласно решению Правительства, информация, содержащаяся в реестре, будет архивирована и сохранена.