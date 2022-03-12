Три совета от операторов, как снизить нагрузку на мобильную сеть

Начиная с 24 февраля мобильные сети украинских операторов работают в условиях повышенной нагрузки, а часть существующего оборудования разрушена в результате обстрелов российскими войсками. Представители операторов даже в таких условиях стараются обеспечить непрерывность связи, но при этом напоминают, что всего три простых шага позволяют заметно снизить нагрузку на сеть.

Для этого нужно:

✔️ отключить автозагрузку медиа в мессенджерах

✔️ установить низкое качество видео в YouTube

✔️ по возможности использовать Wi-Fi

Эти три простых совета могут помочь кому-то отправить жизненно важное сообщение.

В частности, оператор Vodafone Украина отметил стремительный рост интернет-трафика с начала войны. Так в период с 24.02 по 10.03 среднесуточный трафик существенно увеличился, в некоторых областях – до 2,5 раза. Наибольший рост – в сегменте мессенджеров и социальных сетей.

Потребность в постоянном обновлении информации создает огромную нагрузку на сети операторов и может мешать пользоваться традиционными услугами, когда это действительно нужно. Специалисты компании провели комплекс мер по оптимизации сети в условиях повышенной нагрузки. Инженеры компании также максимально быстро реагируют на внештатные ситуации и делают все возможное для обеспечения стабильной работы сети.