Как Uber помогает Украине во время войны: $2,5 млн пожертвований, бесплатные поездки во Львове и др.

В Uber отметили, что эскалация со стороны россии длится уже более двух недель и компания старается поддерживать Украину и всех, кто больше всего в этом нуждается.
Вот некоторые основные моменты работы в данном направлении за последнюю неделю:
Более 2,5 миллионов долларов США уже пожертвовано на помощь Украине.
Uber запустил кнопку пожертвования в приложении в США, чтобы пользователи могли делать пожертвования для Украины. Всего за неделю было сделано более 1,5 миллионов долларов США, и Uber добавляет 1 миллион долларов к этой сумме.
Бесплатные поездки во Львове
Приложение активно во Львове, и вы можете использовать Uber для необходимых путешествий и гуманитарной помощи. Если вам нужно поехать куда-то, вы можете воспользоваться кодом LVIV15 для 3 бесплатных поездок.
Если вы хотите зарегистрироваться в качестве водителя-волонтера во Львове, вы можете сделать это здесь (Выберите город «Львов»). В ближайшее время мы хотим начать работу в других городах, где это безопасно делать.
Действует система Uber Aid для бесплатных поездок от польской границы в Люблин и Жешув. Также сервис проводит много мероприятий для поддержки беженцев, въезжающих в Польшу и Румынию.
Uber не работает в россии
После начала вторжения Uber решил ускорить продажу совместного предприятия «Яндекс Такси».
«Мы продолжаем работать над программами поддержки Украины с Международным комитетом спасения, Международной федерацией Красного Креста, Всемирной продовольственной программой, а также местными неправительственными организациями, такими как Donor.ua и Blood Agents.
Желаем вам оставаться в безопасности – мы будем держать вас в курсе наших усилий по поддержке Украины!» — отметили в Uber.