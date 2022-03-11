Как Uber помогает Украине во время войны: $2,5 млн пожертвований, бесплатные поездки во Львове и др.

В Uber отметили, что эскалация со стороны россии длится уже более двух недель и компания старается поддерживать Украину и всех, кто больше всего в этом нуждается.

Вот некоторые основные моменты работы в данном направлении за последнюю неделю:

Более 2,5 миллионов долларов США уже пожертвовано на помощь Украине.

Uber запустил кнопку пожертвования в приложении в США, чтобы пользователи могли делать пожертвования для Украины. Всего за неделю было сделано более 1,5 миллионов долларов США, и Uber добавляет 1 миллион долларов к этой сумме.

Бесплатные поездки во Львове

Приложение активно во Львове, и вы можете использовать Uber для необходимых путешествий и гуманитарной помощи. Если вам нужно поехать куда-то, вы можете воспользоваться кодом LVIV15 для 3 бесплатных поездок.

Если вы хотите зарегистрироваться в качестве водителя-волонтера во Львове, вы можете сделать это здесь (Выберите город «Львов»). В ближайшее время мы хотим начать работу в других городах, где это безопасно делать.

Действует система Uber Aid для бесплатных поездок от польской границы в Люблин и Жешув. Также сервис проводит много мероприятий для поддержки беженцев, въезжающих в Польшу и Румынию.

Uber не работает в россии

После начала вторжения Uber решил ускорить продажу совместного предприятия «Яндекс Такси».