Какие зарплаты получают украинские тестировщики – зима 2023 года [Аналитика DOU]

Вслед за анализом уровня заработных плат украинских IT-разработчиков зимой 2023 года профильный ресурс DOU.UA провел аналогичное исследование среди тестировщиков. Для подготовки отчета было проанализировано 2364 анкеты QA-специалистов.

Средняя зарплата тестировщиков за последние полгода не изменилась и составляет $2000. Исключение — зарплаты техлидов, которые после летнего падения увеличились на $100, и зарплаты мидлов которые уменьшились на $50. Бонусы не оказывают особого влияния на зарплаты QA: их получают только 20% специалистов, и медианный размер бонусов у получающих их — $61 в месяц. 1% самых высокооплачиваемых QA-специалистов получают от $6500; 1% самых дорогих AQA – от $7950, Manual – от $4580. У опытных тестировщиков выросли зарплаты в четвертом квартире, то есть увеличилась разница в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых специалистов одного уровня.

В Украине самые высокие средние зарплаты имеют QA в Киеве и области ($2200), Львове и области ($2000) и Черновцах и области ($2000). В Киеве и Днепре самые высокие зарплаты в Automation QA: $3363 и $3350 против $3000 по Украине в целом, а зарплаты Manual QA на среднем уровне ($1500). Во Львове самые высокие компенсации у Manual QA ($1600), а у AQA — на среднем уровне ($3000).

Самые высокие зарплаты у тестировщиков, которые сейчас находятся за границей: медиана — $2500. Это касается как AQA (средняя зарплата $4300 против $3000 у тех, кто сейчас в Украине), так и Manual QA ($1917 против $1500). За границу чаще выезжали опытные специалисты, что повлияло на медианные зарплаты: 46% QA, которые ныне за рубежом, имеют уровень Senior+ против 32% среди находящихся в Украине.

Средние зарплаты Automation QA продолжили расти: $85 за полгода. Прежде всего, это касается опытных специалистов: на $100, до $2600, у Middle и на $400, до $4300, у Senior. Зарплаты джунов, напротив, снизились на $100, до $900. Средние зарплаты Manual QA практически не изменились: на $50 выросла зарплата Junior, в остальных – без изменений. Опытным специалистам General QA во втором полугодии стали больше платить: +$300 у уровня Senior, +$125 у Team Lead. Зарплаты джунов и мидлов даже несколько упали на $50 и $100 соответственно.

Самые высокие медианные зарплаты у QA-специалистов, использующих C#/.NET ($3000), TypeScript ($3000) и Java ($2950). У тех, кто выбирает Python и JavaScript, они ниже: $2700 и $2500. Зарплаты тех, кто использует TypeScript, Python и Java, во втором полугодии 2022 года продолжали расти: TypeScript +$250, Python +$100 и Java +$50. Прежде всего, у специалистов уровня Middle+. Средняя зарплата тестировщиков, выбирающих C#/.NET, уменьшилась на $200 и вернулась на уровень декабря 2021 года. У QA, использующих JavaScript, компенсации продолжают снижаться – на $50 за полгода. Основным языком QA остается Java. Для 37% в AQA это основной язык. Далее – Python и JavaScript.

Разница в зарплатах между Manual QA и Automation QA практически не заметна в первый год работы, но появляется уже в течение второго года. После трех лет работы разница в медианной зарплате специалистов этих специализаций превышает $1000. Уровень владения английским языком прямо влияет на зарплату как начинающих, так и опытных специалистов: медианные зарплаты тех, кто знает английский на хорошем уровне, выше, чем зарплаты тех, кто его не знает или знает плохо.

Медианные зарплаты тестировщиц, специализирующихся на AQA и General QA, меньше зарплат тестировщиков. У женщин AQA средняя зарплата составляет $3000 против $3325 у мужчин. В General QA — $2450 против $3000. Больше всего отличаются медианные зарплаты опытных специалистов: у Senior и Team Lead разница может достигать $500–700. Причины этого сложно однозначно определить: это может быть связано не только с полом специалистов, но и особенностями их квалификации, работы или компании. В Manual QA разница в компенсациях мужчин и женщин менее заметна. Медианные зарплаты мужчин и женщин не отличаются ($1500), однако есть небольшая разница в медианных зарплатах опытных специалистов: мужчины-тимлиды получают на $150 больше, чем женщины на той же позиции.

Тестировщики постепенно возвращаются в Киев: если летом здесь жили 24% QA, то в декабре уже 37% (до полномасштабной войны – 42%).