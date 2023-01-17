Исследование: сколько зарабатывают украинские разработчики в условиях войны, какие языки программирования приносят самые большие зарплаты [зима 2023]

Украинский профильный ресурс DOU.UA провел в декабре прошлого года очередной зарплатный опрос IT-разработчиков, в котором приняло участие 6773 специалиста.

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Несмотря на войну, медианные зарплаты разработчиков не уменьшились. Как и полгода назад, средняя зарплата составляет $3400. Более того, у специалистов уровня Senior и выше компенсации даже выросли: Senior+$300, Team Lead+$100, Tech Lead+$365. Напомним, такие же выводы сделали и специалисты ресурса Djinni.

Наиболее высокооплачиваемые разработчики получают зарплаты от $9200, но таковых насчитывается всего 1%. Зарплаты менее опытных разработчиков практически не изменились. Средняя зарплата джуниора выросла с $950 до $1000, а у интернов и мидлов осталась на прежнем уровне.

По-прежнему самые высокие средние зарплаты получают разработчики, работающие с языками программирования Scala, Go и Rust. Средняя зарплата разработчиков, преимущественно работающих со Scala — $5500, Go — $5200, Rust — $5000. Заметно выросла зарплата выбравших Ruby — с $4000 летом до $4500 сегодня. Разработчики, которые хорошо владеют английским языком, могут рассчитывать на $1-2 тыс. более высокую зарплату.

В настоящее время 88% участников опроса живут в Украине. Еще 12% уехали заграницу после полномасштабного российского вторжения, но планируют вернуться, когда появится такая возможность. Разработчики постепенно возвращаются в Киев и Киевскую область. Сейчас здесь живут 36% тех разработчиков, которые находятся в Украине (летом таких было 27%, к началу полномасштабной войны — 41%). На втором месте – Львов и Львовская область – 21%. Количество разработчиков в Харькове пока остается небольшим — всего 3% (летом 2022 года было 2%, до войны — 14%).

JavaScript остается языком программирования, который украинские разработчики используют чаще всего — 21% назвали его основным. Продолжает расти доля тех, кто чаще всего выбирает TypeScript — 16% (полгода назад — 14%, год назад — 8%). Число тех, кто пишет на PHP, постепенно уменьшается — 9% (полгода назад было 10%, год назад — 11%).

Самые высокие средние зарплаты получают разработчики во Львове и области ($3750) и в Киеве и области ($3600). На втором месте — те, кто сейчас живет в Закарпатье и Виннице или области ($3300). Далее следует Днепр, Черновцы и Черкассы ($3000). Это регионы, в которых сейчас живет большое количество опытных разработчиков — более 40% из них имеют уровень Senior и выше.

Back-end и Mobile-разработка остаются наиболее оплачиваемыми специализациями разработчиков. Средняя зарплата Back-end разработчика составляет $3800, Mobile-разработчика – $3750. Зарплаты в других специализациях несколько ниже: для Embedded это $3325, Full Stack — $3200, Front-end — $2900. Зарплаты начинающих примерно одинаковы во всех специализациях, а у мидлов и сеньоров они выше в Back-end и Mobile.

Источник: dou