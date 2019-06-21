Kano анонсировала DIY-компьютер с Windows 10 по цене $300

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Компания Kano анонсировала партнёрство с Microsoft, в рамках которого она намерена предлагать свой первый компьютера категории «сделай сам», работающий под управлением Windows 10.

Устройство под названием Kano PC размещено в центральном блоке, похожем на Computer Kit Touch от той же компании, но сами компоненты отличаются. Новинка оснащена 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение изображения пока не уточняется), 4-ядерным процессором Intel Atom x5-Z8350 с частотой 1,44 ГГц, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Также в наличии имеются слот для установки карты памяти microSD, 3,5-миллиметровый звуковой разъём, по одному порту USB 2.0, USB 3.0 и HDMI. В комплект поставки включается обложка с интегрированной клавиатурой.

Но устройство поставляется в разобранном виде. А весь процесс сборки поясняется при помощи инструкции, выполненной в виде «сборника рассказов» и вдохновлённой LEGO. Некоторые компоненты являются заменяемыми, так что не потребуется покупать новый конструктор в случае выхода из строя батареи или динамика. Такой компьютер предназначен для применения в учебных заведениях.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, компании Kano пришлось преодолеть сложный путь на этапе разработки. По словам генерального директора компании Алекса Кляйна, «это был самый сложный процесс разработки продукта среди всех, созданных нами на сегодняшний день». Во-первых, сложности возникли на этапе планировки физического дизайна, который потребовал использования множества нестандартных деталей. Кроме того, Kano нужно было пройти через несколько этапов лицензирования, поиска поставщиков, тестирования, проверки конфиденциальности и родительского контроля. Всё это было необходимо для того, чтобы стать одобренным партнёром Windows и иметь возможность предоставлять свои устройства учебным заведениям.

Как уже было сказано, Kano PC работает под управлением операционной системы Windows 10. В данном случае применяется версия с активированным режимом S Mode. Это упрощённая версия, использующая только браузер Microsoft Edge и приложения из Microsoft Store.

«Они [потребители] хотят иметь устройство, которое может запускать Netflix, устройство, которое может запускать Fortnite, устройство, которое сопоставимо с более дорогими, даже если они покупают его по цене менее 300 долларов», — заявил Клейн.

Компьютер-конструктор Kano PC уже доступен для предварительного заказа по цене $299,99. Поставки и старт продаж в розничных магазинах запланированы на 21 октября.

Источник: Engadget