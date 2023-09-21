Карбон вместо титана ─ Moots анонсировала свой первый электровелосипед массой 15 кг с запасом хода 160 км и ценой $10 тис.

На протяжении десятилетий компания Moots была известна в качестве производителя высококлассных велосипедов из титана. Но теперь компания анонсировала свой первый велосипед из углеродного волокна, который также является ее первым электровелосипедом. Новинка под названием Express предназначена для езды по гравию.

Moots отказалась от титана, так как, по ее словам, этот материал не подходит для рамы высокопроизводительного электровелосипеда. Преимущества титановых трубок теряются из-за количества материала, необходимого для крепления большой батареи и мощного привода, заявляет компания.

«Короче говоря, нам нужно будет использовать столько титана в определенных местах на раме, чтобы обеспечить безопасность езды, что легендарные характеристики качества езды будут потеряны».

Электровелосипед Moots Express имеет полностью карбоновую монококовую раму, карбоновые вилку, подседельный штырь и руль. Велосипед размера Medium имеет массу 33 фунта (около 15 кг). Для помощи велосипедисту предназначен двигатель Shimano EP801, расположенный посередине. Он обеспечивает крутящий момент 60 Нм и максимальную скорость 45 км/ч.

Двигатель питается от съемной литиевой батареи Shimano емкостью 504 Втч, расположенной в нижней трубе. При использовании режима Eco Assist, в зависимости от типа местности, аккумулятор способен обеспечить запас хода более 100 миль (161 км). Полная зарядка батареи требует 4 часа. Велосипедист имеет переключатель для смены 5 режимов работы, также предусмотрена функция автоматического переключения режимов.

Прочие ключевые характеристики Moots Express:

трансмиссия Shimano XT 1 x 11 с переключателями Ultegra;

гидравлические дисковые тормоза Ultegra;

седло WTB Gravelier Ti;

карбоновая колесная пара Shimano GRX RX-870;

бескамерные шины Panaracer GravelKing SK 700 x 50c.

Электровелосипед Moots Express уже доступен на сайте компании по цене $9999.

Источник: newatlas