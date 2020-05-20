Карты памяти SD Express станут в четыре раза быстрее. Новая спецификация SD 8.0 добавляет поддержку PCIe 4.0 со скоростью передачи около 4 ГБ/с





Отраслевая организация SD Association, занимающаяся разработкой стандартов для карт памяти SD, представила новые спецификации SD 8.0 для карт памяти SD Express. Главное нововведение — добавление поддержки PCIe 4.0, обеспечивающего максимальную скорость передачи данных почти 4 ГБ/с, вдобавок к новейшему стандарту NVMe (вплоть до 1.4). Это весьма значительное и полезное улучшение, учитывая, что тех же смартфонов, поддерживающих запись видео в разрешении 8K, на рынке становится все больше — увеличение пропускной способности позволит существенно сократить время на передачу данных.

Согласно технической документации на сайте SD Association, спецификация SD 8.0 закрепляет две скорости передачи для карт памяти SD Express: до 2 ГБ/с в случае использование PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x1 и до 4 ГБ/с — для PCIe 4.0 x2. Это значительный скачок по сравнению с пиковой скоростью в 985 МБ/ для карт стандартов SD 7.0 и SD 7.1, использующих более медленный интерфейс PCIe 3.1. Новая спецификация доступна для карт памяти SD Express форматов SDHC, SDXC и SDUC. Это означает, что теоретически она может найти применение в картах SDUC объемом 128 ТБ, которые сейчас являются самыми емкими среди карт SD.

Разумеется, в SD 8.0 предусмотрена обратная совместимость с предыдущим поколением носителей. Карты SD Express с архитектурой PCIe 4.0 x1 используют тот же форм-фактор, что и носители SD 7.0 (для сигналов PCIe 4.0 используются контакты второго ряда), тогда как SD Express, поддерживающие две линии PCIe (PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x2) получат три ряда контактов.

Теперь осталось дождаться, когда производителя внедрять поддержку SD 8.0 в своих устройствах, а также выхода первых карт, соответствующих новой спецификации SD 8.0. Увы, пока ни слова не говорится, когда это может случится.

Источник: The Verge и SD Association