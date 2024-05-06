«Каскадер»: Райан Гослинг спас жизнь Эмили Блант во время съемок фильма

Райан Гослинг и Эмили Блант рассказали, как Гослинг спас жизнь партнерши по ленте «Каскадер» (The Fall Guy). Медитировавшая актриса не догадывалась о потоках воды, надвигающихся на лагерь актеров, — печально известный австралийский климат.

В интервью Entertainment Weekly вспомнили о дне, когда муссон охватил съемочную площадку «Каскадеру». Райану фактически пришлось спасать Эмили от затопления. Она медитировала в своей гримерке и полностью пропустила информацию об опасности…

«Да, эта история смешная. Если честно, я не знала, что в лагерь ударил муссон. У меня была тихая маленькая 22-минутная медитация наедине, когда моя дверь открылась. Это было как ураган, и Райан был как последний из могикан: «Тебе нужно идти!» …Теперь он считает, что я слишком много медитирую… Трейлеры поплыли. Я имею в виду, что я была удивлена тем, что мой водитель, Скотт, не пришел и не постучал в дверь со словами: «Мы должны идти». Скотт просто слушал Spotify», — рассказала Блант.

История демонстрирует, насколько хорошо Гослинг и Блант работали вместе. Их дружба за кадром и шутки помогли создать некоторые вирусные моменты во время промотура «Каскадера» и совместного появления на церемонии вручения «Оскара» в 2024 году.

Лента получила положительные отзывы критиков и зрителей с 83% на Rotten Tomatoes. Однако комедийный боевик пока собрал в прокате не слишком много — $28,5 млн за премьеру, по сравнению с ожидаемыми $30 млн и бюджетом $150 млн. Но «Каскадер» все еще одна из крупнейших премьер Гослинга, фильм также входит в число наиболее хорошо воспринятых фильмов из тех, что сейчас идут в кинотеатрах.