Каждый дополнительный час за компьютером на досуге увеличивает шансы на импотенцию, — исследование

Анализы данных более 200 000 мужчин показали, что каждые 1,2 часа дополнительного использования компьютера в свободное время предусматривали увеличение вероятности эректильной дисфункции (импотенции) в 3,57 раза, говорится в исследовательской статье в Andrology (через Interesting Engineering).

В то же время подобных результатов не показали другие ежедневные дела — например просмотр телевизора или вождение авто. Также не обнаружено никаких доказательств того, что использование компьютера связано с депрессией, тревогой или здоровьем кровеносных сосудов.

Использование компьютеров давно связывают со снижением уровня фолликулостимулирующего гормона — ключевого гормона, который участвует в репродуктивной системе как мужчин, так и женщин (у мужчин он стимулирует выработку сперматозоидов).

Интересно, что исследователи наблюдали более низкий уровень фолликулостимулирующего гормона у людей, которые «более неторопливо» использовали компьютер.

«Это исследование предложило веские доказательства положительной причинно-следственной связи между использованием компьютера и риском эректильной дисфункции. Однако окончательная причинно-следственная связь должна быть установлена путем дальнейших исследований», — отметили авторы в заявлении.

Исследователи предлагают мужчинам заняться умеренной физической активностью вместо дополнительного использования компьютера на досуге — большее количество упражнений уменьшает вероятность развития эректильной дисфункции из-за сидячего образа жизни.

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