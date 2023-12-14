Каждый взлет МиГ-31К несет опасность пуска «Кинжала», способного поражать любую точку в Украине в течение нескольких минут

Сегодня российские оккупанты взбесились и устроили украинцам несколько воздушных тревог посредством взлетов самолетов МиГ-31К. К сожалению, не все взлеты были учебными. Также сегодня наблюдались пуски ракет «Кинжал». Так что следует помнить об опасности.

Каждый взлет МиГ-31К представляет собой потенциальную угрозу пусков ракеты Х-47М2 «Кинжал». Поэтому всякий раз, когда наблюдается взлет таких самолетов, объявляется воздушная тревога. Из-за характеристик баллистических, аэробалистических и сверхзвуковых ракет есть определенные особенности в процедуре обнаружения и наблюдения таких целей. Такими процедурами занимаются квалифицированные специалисты на специализированном оборудовании.

Ракета Х-47М2 «Кинжал» относится к классу аэробалистических ракет. Это разновидность баллистических ракет, запускаемых с самолетов. Они способны развивать высокую скорость, что затрудняет их перехват. В случае Х-47М2 «Кинжал» максимальная скорость заявлена на уровне 10-12 Маха (12350-14688 км/ч).

Также эта ракета отличается большой дальностью поражения – около 2000 км. Следовательно, при пуске с самолета МиГ-31К в Липецкой области россии такая ракета способна достигать любой точки в Украине. При этом благодаря высокой скорости полета она способна долетать до самых отдаленных уголков Украины примерно за 6,5 минуты. Регионы, которые ближе расположены к стране-агрессору, имеют еще меньше времени на реакцию: 1,7 минуты для Харькова, около 2,5 минуты для Чернигова, Полтавы, Днепра, 3,2 минуты для Киева.

Следует отметить, что Telegram-каналы не являются надежным источником детализированной информации о пусках ракет, наличии таких целей и их статусе. У владельцев таких каналов отсутствует специализированное оборудование, которое способно корректно фиксировать запуск и статус целей, а большинство информации берется из ПО, полученного незаконно, или методом перепечатки из других СМИ. Поэтому нередко возникают ситуации, когда количество бортов, статус целей и их количество трактуются разными «источниками» по-разному.

В настоящее время единственными системами ПВО в Украине, подтвержденно способными уничтожать ракеты «Кинжал», является комплекс Patriot. К сожалению, их количество ограничено в Украине, они способны защитить только отдельные регионы. А территория страны достаточно велика.

Именно поэтому важно своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в убежища. Ведь после пуска ракеты времени на это уже может не хватить.

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