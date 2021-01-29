Київстар: Новий спрощенний порядок надання послуги MNP може призвести до сплеску шахрайства





Оператор мобільного зв’язку Київстар взяв участь у брифінгу Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» з питань протидії кібершахрайству, де поділився інформацією про можливі ризики від спрощення процедури MNP (перенесення номера до іншого оператора).

Послуга MNP доступна українцям з травня 2019 року. З того часу нею скористалося 110 тисяч абонентів, тобто, менше 0,1% ринку. Чинна процедура відповідає світовим практикам, коли абонент, який хоче змінити оператора, має підтвердити, що він реальний власник телефонного номера.

Наразі НКРЗІ планує спростити порядок надання послуги MNP. Одним з пунктів пропонується впровадження принципу «єдиного вікна» та виключення необхідності реєстрації абонентів, які планують переносити номери, у оператора-донора, що обслуговує номер та знає історію його використання. З одного боку це пришвидшить процедуру переходу. А з іншого – створює величезний ризик викрадення номеру абонента та може призвести до сплеску нового виду шахрайства.

«Незаконне привласнення телефонного номера відкриває можливості шахраям отримати доступ до персональних даних, електронної переписки та прив’язаних до номера фінансових рахунків абонента. Тому більшість представників ринку спільно із правоохоронними органами звернулися до регулятора з проханням переглянути Порядок і перекрити кібершахраям можливість реалізувати нові злочинні схеми. Київстар підтримує спрощення процедури перенесення номерів, запропоновану НКРЗІ, крім одного пункту: реєстрації на стороні оператора-отримувача при застосуванні принципу «єдиного вікна», — коментує Світлана Олексієнко, начальник відділу з регуляторних питань Київстар.

Київстар зауважив, що жодна країна світу не запровадила принципу єдиного вікна для знеособлених абонентів. Він може працювати лише там, де всі абоненті є зареєстрованими у встановленому порядку. В Україні ж майже 90% абонентів – знеособлені, тобто не мають ні договору з телеком оператором, ні зареєстрованого на паспорт телефонного номера. При цьому, за даними ЄМА, в Україні кіберзлочинів з викраденням SIM-карти входять до трійки «найпопулярніших». Тому з точки зору оператора ризики, які виникають з впровадженням принципу «єдиного вікна» є невиправданими і неспівставними з прогнозованими результатами запровадження змін.

Джерело: Київстар