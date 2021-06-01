Кіберполіція: Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах, але потрібно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі

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До Міжнародного дня захисту дітей Кіберполіція України вирішила нагадати про основні правила кібергігієни та дала поради батькам, як убезпечити своїх чад від дій кіберзловмисників.

«Інтернет – це неосяжний простір для роботи, навчання і розваг людей різного віку. Однак ризик постраждати від злочину в мережі не менший, ніж у реальному житті» — зазначили в Кіберполіції.

В Кіберполіції вважають, що користуючись Інтернетом, дітям завжди слід пам’ятати:

інформацію, яка потрапила в Інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватися “правилом білборду” — уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи і подумати, чи комфортно, що її всі бачитимуть.

особисті дані потрібно тримати в секреті. Особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, банківських даних батьків;

до нових знайомств в Інтернеті варто ставитися скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.

Також з точки зору кіберполіцейських батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах. Натомість потрібно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі:

навчайте дітей не повідомляти стороннім особисті дані, не пересилати у месенджерах фото документів, а в разі, якщо хтось запитує в них таку інформацію – навчіть повідомляти про це вам;

пояснюйте дітям про небезпеку створення інтимних фотографій;

розкажіть про шахраїв в Інтернеті. Варто навчити дітей розумно ставитися до повідомлень про надання допомоги – фінансової чи фізичної.

вчіть дітей не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за такими посиланнями може ховатися фішинговий сайт або «вірус».

Джерело: Кіберполіція України