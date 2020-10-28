Киберполиция Украины разоблачила 60 «пиратов» и закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр, которые посещали 10 млн зрителей в день

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Киберполиция Украины разоблачила 60 человек, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. В частности, в рамках операции «Пираты» была прекращена деятельность 41 веб-ресурса, которые действовали с нарушениями законодательства Украины и принесли убытков правообладателям на 25 млн гривен.

Сотрудники киберполиции провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Пираты», направленных на выявление и противодействие уголовным правонарушением, связанным с нарушениями авторских прав. Всего в ходе операции «Пираты» было проведено более 60 санкционированных обысков почти во всех регионах Украины.

В результате была прекращена деятельность 41-го веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кинопроизведений без согласия правообладателей. Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигало 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за счет размещения рекламы на указанных ресурсах. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн гривен.

В Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях также разоблачены лица, которые незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, прекращена деятельность компании, которая осуществляла финансирование пиратства, путем распространения тизерной рекламы.

Из 60 установленных лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и пиратства, четырем было сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав), ч. 1 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг) Уголовного кодекса Украины. Также относительно деятельности одного из фигурантов завершено досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.

Источник: Киберполиция Украины