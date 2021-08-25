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Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили правопорушення у сфері інтелектуальної власності. За даними слідчих органів 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Аудиторія преміум-користувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміум-акаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тис. гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.

Джерело: Кіберполіція України