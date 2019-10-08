«Киевстар» отменил плату за использование услуги Mobile ID (но только для корпоративных и контрактных абонентов и только до конца 2020 года)

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С 8 октября 2019 года использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи Mobile ID включено во все тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов Киевстара. Ранее, в зависимости от тарифного плана, плата за услугу составляла 50 грн в месяц.

Отметим, что предложение пользования услугой Mobile ID от Киевстар за 0 гривен действует до конца 2020 года.

«Стратегия развития «государства в смартфоне», которую продвигает правительство Украины, способствует появлению новых цифровых услуг. Киевстар поддерживает развитие электронных сервисов, поэтому делает услугу Mobile ID более доступной и включает ее во все тарифные планы для контрактных и корпоративных абонентов. Mobile ID позволяет получить доступ к электронным сервисам, например, к кабинету водителя или налогоплательщика просто со смартфона, а также использовать сервис для подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписи» — отметил Константин Вечер, и.о. директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке.

Для того, чтобы подключить услугу Mobile ID, абоненту необходимо заменить SIM-карту на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Заменить карту можно в точках выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей).

С помощью Mobile ID пользователь идентифицирует себя через мобильное устройство для пользования онлайн-сервисами. Такими сервисами могут быть: административные услуги на государственных ресурсах с поддержкой сервиса Mobile ID; система электронной отчетности; система электронного документооборота и т.д.

Напомним, что проект Mobile ID от Киевстар был реализован в конце 2018 года в партнерстве с АЦСК органов юстиции, который является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.

Источник: Киевстар