«Киевстар» выделил 5 млн грн гуманитарному фонду «Твоя опора»

Мобильный оператор «Киевстар» выделил 5 миллионов гривен в БФ «Твоя опора». Благотворительные средства будут использованы для гуманитарных нужд украинских больниц и обеспечения их необходимыми медикаментами.

«В такие трудные для страны времена мы не можем оставаться в стороне, ведь в единстве наша сила! Поэтому мы приняли решение дополнительно выделить средства в помощь украинским больницам, которые сейчас спасают мирное население и военных. Также вся команда «Киевстар» работает и делает все возможное, чтобы украинцы оставались на связи», – комментирует Александр Комаров, президент «Киевстар».

Напомним, ранее мобильный оператор выделил 10 миллионов гривен в БФ «Вернись живым». Благотворительные средства пошли на гуманитарные нужды военных, защищающих Украину.

Также Киевстар инициировал создание специального короткого номера 88009 для поддержки военнослужащих. Каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может послать по этому номеру СМС-сообщение с любым текстом и 10 гривен будет отправлено в Благотворительный Фонд «Вернись живым» на гуманитарные нужды. Киевстар призывает других мобильных операторов присоединиться к инициативе.