КМДА розробляє онлайн-систему контролю за вуличною торгівлею — кожен киянин зможе зі смартфона контролювати легальність точок продажу





Заступник голови КМДА Олексій Кулеба повідомив, що столична влада готує IT-рішення, яке зробить ринок вуличної торгівлі Києва максимально прозорим. Орієнтовний термін запуску публічної бета-версії нового онлайн-сервісу запланований на початок жовтня поточного року.

«Як ви знаєте, сьогодні в столиці працює багато видів вуличної торгівлі: сезонна, пересувна, торгівля в тимчасових спорудах тощо. У киян часто виникає питання чому то тут, то там з’являються торгові намети, автокав’ярні та якими правилами це регулюється. У той же час, у підприємців є природній запит щодо відкритого доступу до інформації та правил, що стосуються вуличної торгівлі. Саме тому міська влада найближчим часом запропонує громаді IT-рішення, що зробить ринок вуличної торгівлі в столиці прозорим. Можливість участі в ньому, отримання необхідної інформації стануть зручними і зрозумілими» — відзначив Олексій Кулеба.

В КМДА розраховують, що нова система буде максимально інформативною. За її допомогою кожен зможе швидко знайти всю необхідну інформацію про будь-яку законну торгову точку та дізнається про заплановані торги (аукціони) щодо отримання права на розміщення об’єктів вуличної торгівлі з варіантами локацій.

Кожен, хто має гаджет з доступом до мережі інтернет, зможе потрапити до єдиного інформаційного простору, що стосується всієї вуличної торгівлі в місті. Новація зробить прозорим ринок всіх видів вуличної торгівлі в Києві. Єдина система дозволить мешканцям столиці швидко дізнатись, чи законно розміщений автомат із продажу чи кав’ярня на колесах.

Активна громада таким чином зможе контролювати підприємницьку діяльність у розрізі вуличної торгівлі. Новація також повинна забезпечить суттєве збільшення надходжень до міського бюджету та сприятиме розвитку бізнесу в столиці.

Джерело: КМДА