Кнопочный телефон Sigma X-style S3500 sKai на ОС KaiOS выходит в Украине по цене 999 грн

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Рынок обычных мобильных телефонов, несмотря на стабильное увеличение доли смартфонов, по-прежнему огромен. Можно смело утверждать, что такие устройства будут пользоваться немалым спросом еще много лет. KaiOS (основана на Linux и является форком B2G) — пока неизвестная у нас операционная система, но после Android и iOS она является третьей по популярности в мире, и нацелена как раз на обычные мобильные телефоны. И вот сейчас компания Sigma mobile анонсировала начало продаж в Украине нового кнопочного телефона X-style S3500 sKai, работающего под управлением ОС KaiOS.

Со второй декады октября Sigma X-style S3500 sKai начнет продаваться в Украине по рекомендованной цене 999 грн.

Телефон получил несенсорный экран диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240х320 пикселей, основную камеру на 2 Мп и фронтальную на 0,3 МП, FM-радио, фонарик на 198 люмен, SoC MediaTek MT6572, 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 2000 мА·ч. Есть возможность использования карточек microSD объемом до 32 ГБ и двух SIM-карт. Поддерживаются 3G (WCDMA 900/2100), Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0.

Габариты устройства равны 132,8х55,6х14,3 мм, масса — 108 г.

На телефон установлены такие современные приложения, как голосовой помощник Google YouTube, Maps, Assistant, а также WhatsApp и Facebook.

Sigma X-style S3500 sKai доступен только в единственном цвете — черном.