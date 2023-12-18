Количество вакансий в украинской IT-отрасли упало до минимума за 5 лет, зарплаты высокооплачиваемых специалистов снижаются – DOU

Профильный ресурс DOU опубликовал результаты исследования украинского рынка труда в IT-отрасли. Исследование основано на результатах работы сервиса jobs.dou.ua. В целом ситуация на рынке труда ухудшается – вакансий стало меньше, найти работу теперь сложнее.

Отмечается, что в этом году на jobs.dou.ua опубликовано 49 тыс. вакансий – 1 на 22 тыс. меньше, чем в 2022 году. Это даже меньше, чем было 5 лет назад. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37% в прошлом году, а в этом году — еще на 31%. Уменьшение количества вакансий привело к рекордной конкуренции среди кандидатов. В 2021 году в ноябре на DOU было в среднем 4 отзыва на одну вакансию, в прошлом году – уже 17, а в этом году – 37.

При этом количество нетехнических вакансий на сайте выросло на 15% за год, а технических, напротив, уменьшилось — на 34%. Вакансий в маркетинге стало больше на 28%, в продажах – на 37%. Более чем на половину выросло количество вакансий в финансах, копирайтинге, более чем вдвое – в юриспруденции. Исключение – HR и рекрутинг (-38% за год). В 2023 году было более чем на половину снизилось количество вакансий для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science и т.д., на 37% меньше у DevOps.

Вместе с тем участились увольнения айтишников – 16% опрошенных зимой сказали, что их уволили, а осенью таких было уже 25%. Поиск работы обычно длится дольше, чем раньше (почти половина соискателей тратят два месяца и больше), и обычно завершается успехом.

Впервые сравнялось количество айтишников в продукте и аутсорсе – их теперь по 40%. Пока аутсорс страдает от нехватки новых клиентов и заказов, некоторые продуктовые компании чувствуют себя лучше и продолжают активно нанимать работников. На продуктовые компании пришлась почти половина всех наймов из топ-50 в первом полугодии.

В первой половине 2023 года в зарплатах айтишников не было значительных изменений. Хотя средние зарплаты сеньоров стали на $100 меньше. Да и вообще есть тенденция к уменьшению зарплат самых высокооплачиваемых специалистов. В то же время 56% айтишников, нашедших работу в этом году, стали получать более высокую зарплату.